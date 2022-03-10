الاتحاد الروسي لكرة القدم يعلن أن "الفيفا" رفض طلبه بتسريع إجراءات الاستئناف

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الخميس أن نظيريه الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا" رفضا طلبه بتسريع إجراءات استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ورفض الاتحاد الروسي لكرة القدم قرار "الفيفا" و"اليويفا" وأعلن في السابع من مارس الجاري تقديمه استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" طاعنا بقانونية القرار ومطالبا بتسريع اجراءات الاستئناف.

УЕФА и ФИФА отказали РФС в рассмотрении апелляции по отстранению командhttps://t.co/2BpO2RPpk2pic.twitter.com/W1JaLMLROJ — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 10, 2022

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وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022" بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس الجاري، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

ونشر الاتحاد الروسي لكرة القدم في وقت سابق بيانا اعتراضا على قرار "الفيفا" و"اليويفا"، جاء فيه:

"القرارات ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول".

وأضاف: "تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي، الذي التزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة".

وتابع: "سنطالب بتمكين جميع المنتخبات الوطنية الروسية للرجال والسيدات من المشاركة في مختلف البطولات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، وكذلك التعويض عن الأضرار".

وشدد الاتحاد الروسي في بيانه على أنه يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة كأحد أهم المبادئ.

المصدر: rsport.ria.ru