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ناد أمريكي يدعم لاعبي الهوكي الروس

الرياضة

ناد أمريكي يدعم لاعبي الهوكي الروس
AFP
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أعلن نادي الهوكي الأمريكي "واشنطن كابيتالز" عن دعمه للاعبي الفريق القادمين من روسيا.

ويوجد في "واشنطن كابيتالز" لاعبون روس وهم الحارس إيليا سامسونوف والمدافع دميتري أورلوف والمهاجمان ألكسندر أوفيتشكين ويفغيني كوزنتسوف.

وفي وقت سابق، قال أحد وكلاء النادي وهو دان ميلستين، إن لاعبي الهوكي الروس يواجهون مضايقات وتمييز في الولايات المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا.

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ونشر نادي الهوكي "واشنطن كابيتالز" على " تويتر" بيانا أعلن فيه دعم لاعبيه الروس: "سنقدم الدعم الكامل للاعبين الروس وعائلاتهم".

مضيفا: "ندرك أنهم في وضع صعب ونرى أنه من الضروري مساعدتهم وعائلاتهم".

المصدر: sputniknews

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