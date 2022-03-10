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داني ألفيس يمدح بنزيما بعد تألقه أمام سان جيرمان في دوري الأبطال

الرياضة

داني ألفيس يمدح بنزيما بعد تألقه أمام سان جيرمان في دوري الأبطال
Legion-Media
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امتدح البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد، عقب تألق الأخير في انتصار فريقه الملكي على باريس سان جيرمان 3-1 بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكتب ألفيس عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام": "لا يهمني إذا كان بنزيما لاعبا في ريال مدريد، لكن يا له من لاعب رائع. لقد أحببت هذه المباراة".

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يذكر أن ريال مدريد قلب الطاولة على ضيفه الباريسي بفضل بنزيما، فرغم خسارة الفريق الملكي في ذهاب الدور ثمن النهائي بهدف دون مقابل في العاصمة الفرنسية، وتأخره بهدف في الشوط الأول في مدريد بمباراة الإياب أمس الأربعاء، تمكن من العودة بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق بنزيما لينتزع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية بتفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2. 

المصدر: danialves/instagram

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