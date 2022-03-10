شجار وتبادل اتهامات بين نيمار ودوناروما بعد الخسارة المريرة أمام ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس، عن حدوث شجار بين ثنائي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والحارس جيانلويجي دوناروما عقب الخسارة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.

وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه الباريسي، فرغم خسارته في ذهاب الدور ثمن النهائي بهدف دون مقابل في العاصمة الفرنسية، وتأخره بهدف في الشوط الأول في مدريد بمباراة الإياب أمس الأربعاء، تمكن الفريق الملكي من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق نجمه كريم بنزيما وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية بتفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فإن الشجار بين نيمار ودوناروما بدأ بنقاش قوي تبادلا خلاله الاتهامات في غرفة تبديل الملابس، وكاد أن يتطور إلى عراك بالأيدي لولا تدخل زملائهما في الوقت المناسب وفض الاشتباك.

Neymar & Donnarumma reportedly had a fight in the locker room.



- Olé pic.twitter.com/QnLR0w7cgJ — BRGoals (@BRGoals) March 9, 2022

⚡💥 Más tensión y jaleo en el vestuario del PSG: ¡¡casi llegan a las manos entre ellos!! 😱 https://t.co/rhhA5snExE#ChampionsLeague — MARCA (@marca) March 10, 2022

إقرأ المزيد

وأضافت الصحيفة: "بدأ الأمر عندما عاتب نيمار حارس المرمى على الخطأ الذي تسبب في هدف بنزيما الأول، ولم يصمت الحارس الإيطالي الذي ذكّر النجم البرازيلي أن الهدف الثاني لريال مدريد، جاء بسبب خسارته للكرة".

المصدر: marca.com