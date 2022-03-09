دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يتأهل إلى دور الثمانية رغم تعادله مع سبورتينغ لشبونة

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا رغم تعادله سلبيا في إياب دور الـ16 مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب.

ولم ينجح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك طوال دقائق المباراة لينتهي لقاء الإياب كما بدأ من دون أهداف.

FULL TIME | Goalless on the night but our five goals in the first leg means we're through to the quarter-finals 🙌



🔵 0-0 🟢 #ManCitypic.twitter.com/LRS8fmaXeW — Manchester City (@ManCity) March 9, 2022

وصعد السيتي إلى دور الثمانية من البطولة القارية بتفوقه بمجموع المباراتين (5-0) مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب في البرتغال بخماسية بيضاء.

المصدر: RT