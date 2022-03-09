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دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يتأهل إلى دور الثمانية رغم تعادله مع سبورتينغ لشبونة

الرياضة

دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يتأهل إلى دور الثمانية رغم تعادله مع سبورتينغ لشبونة
Legion-Media
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تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا رغم تعادله سلبيا في إياب دور الـ16 مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب.

ولم ينجح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك طوال دقائق المباراة لينتهي لقاء الإياب كما بدأ من دون أهداف.

وصعد السيتي إلى دور الثمانية من البطولة القارية بتفوقه بمجموع المباراتين (5-0) مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب في البرتغال بخماسية بيضاء.

المصدر: RT

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