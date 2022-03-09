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شاهد.. باريس سان جيرمان يفتتح التسجيل في شباك ريال مدريد

الرياضة

شاهد.. باريس سان جيرمان يفتتح التسجيل في شباك ريال مدريد
AFP JAVIER SORIANO
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افتتح باريس سان جيرمان الفرنسي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع مضيفه ريال مدريد الإسباني ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال وروبا لكرة القدم.

وسجل كيليان مبابي الهدف في الدقيقة الـ39 بعد تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي نيمار في منتصف الملعب، حيث كسر مبابي التسلل وانطلق نحو مرمى أصحاب الأرض قبل أن يرسل الكرة بكل قوة وبراعة لمعانقة شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة في مدريد للعبور إلى دور الثمانية.

المصدر: RT

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