شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في هذه الأثناء مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وافتتح باريس سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق نجمه كيليان مبابي بعد تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي نيمار.
#UCL | #RMAPSG— UCL HD (@z16322273) March 9, 2022
دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 0 × 1 باريس | هدف مبابي HD
- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/gO4oGh21r9
وقلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب في الشوط الثاني عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61 و76 و78.
🏆 • #دوري_أبطال_أوروبا#UCL ..— قولاثو - تابع لايف (@HDGoBo) March 9, 2022
قققققققققوووووللل
#ريال_مدريد × #باريس_سان_جيرمان
— تابعوا الحساب الاساسي : @B8rja pic.twitter.com/DxE1R9DUPN
#UCL | #RMAPSG— UCL HD (@z16322273) March 9, 2022
دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 3 × 1 باريس | قوووووووووووووووووووووووووووول هااااااترريك بنزيما HD
- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/HwRrgvqlZr
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة في مدريد للعبور إلى دور الثمانية.
المصدر: RT