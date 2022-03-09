شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في هذه الأثناء مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح باريس سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق نجمه كيليان مبابي بعد تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي نيمار.

وقلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب في الشوط الثاني عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61 و76 و78.

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دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 3 × 1 باريس | قوووووووووووووووووووووووووووول هااااااترريك بنزيما HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/HwRrgvqlZr — UCL HD (@z16322273) March 9, 2022

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة في مدريد للعبور إلى دور الثمانية.

المصدر: RT