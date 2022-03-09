جيمي فاردي يغيب عن ليستر سيتي لـ"بضعة أسابيع" بسبب الإصابة

أعلن الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء غياب نجم الفريق وهدافه جيمي فاردي البالغ 35 عاما لـ"بضعة أسابيع" بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض فاردي للإصابة خلال الفوز على ليدز يونايتد بهدف دون مقابل السبت الماضي في الجوالة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث كان يخوض مباراته الأولى كأساسي في العام 2022 وتحديدا منذ 28 يناير والفوز على ليفربول 1-0 في المرحلة الـ20 عندما تعرض لإصابة في أوتار ركبته.

وقال رودجرز عشية لقاء رين الفرنسي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "كونفرنس ليغ"، إن "فاردي سيبتعد. لسوء الحظ تعرض للإصابة في مباراتنا الأخيرة وسيغيب لبضعة أسابيع، وهذا أمر مؤسف".

Brendan Rodgers confirmed Jamie Vardy and Wesley Fofana will miss Thursday's #UECL tie against Rennes ℹ️👇 — Leicester City (@LCFC) March 9, 2022

وأوضح: "لقد تعرض لضربة في ركبته، لكننا نأمل أن تستجيب (الركبة للعلاجات) في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. لقد شعر بالأوجاع في اليوم التالي للمباراة".

ورأى المدرب الإيرلندي الشمالي أن إصابة فاردي تشكل ضربة محبطة بالنسبة للاعب الذي سجل عودته إلى الملاعب الثلاثاء الماضي حين دخل بديلا على أرض بيرنلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الثواني الأخيرة (2-0 في البريميرليغ).

وتابع: "ترون الفارق الذي يخلقه عندما يتواجد مع الفريق، وبالنسبة لنا الأمر محبط لأننا نفتقد هذا المستوى من اللاعبين (بغياب فاردي)".

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Brendan Rodgers says that Jamie Vardy has injured his knee and could be out for 3-4 weeks. James Justin and James Maddison are available for tomorrow's UEFA Conference League match but Ricardo Pereira and Wesley Fofana are not quite ready.#FFScout#FPLpic.twitter.com/r07XAv09VQ — Fantasy Football Scout (@FFScout) March 9, 2022

المصدر: "أ ف ب"