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التشكيلة الأساسية للمواجهة النارية بين ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمواجهة النارية بين ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال
Globallookpress JB Autissier via www.imago-image
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي يستضيف اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الباريسي: كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، أسينسيو، فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

فيما اختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينو مدرب باريس سان جيرمان التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة مضيفه الملكي: دوناروما، حكيمي، مينديز، ماركينيوس، كيمبيمبي، فيراتي، دانيلو، باريديس، نيمار، مبابي وميسي.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.

المصدر: RT

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