التشكيلة الأساسية للمواجهة النارية بين ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي يستضيف اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الباريسي: كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، أسينسيو، فالفيردي وفينيسيوس جونيور.
📋✅ إليكم تشكيلة مباراة هذه الليلة!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 9, 2022
🆚 @PSG_arab#UCLpic.twitter.com/k2JhN6QPDA
فيما اختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينو مدرب باريس سان جيرمان التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة مضيفه الملكي: دوناروما، حكيمي، مينديز، ماركينيوس، كيمبيمبي، فيراتي، دانيلو، باريديس، نيمار، مبابي وميسي.
1⃣1⃣ التشكيلة الأساسية 🆚 @realmadrid#𝗥𝗠𝗣𝗦𝗚— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 9, 2022
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يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.
🗒️ TEAM NEWS: Mbappé fit to start last-16 decider; Donnarumma in goal...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022
🔴🔵 Your favourite Paris player is ______@PSG_English | #UCL
🗒️ TEAM NEWS: Kroos returns for Real Madrid, Valverde starts...#UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022
المصدر: RT