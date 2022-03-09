نيمار يرد على إمكانية لعبه في صفوف ريال مدريد

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 30 عاما، عن موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ويحل باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء ضيفا على ريال مدريد على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد نيمار بشكل قاطع على سؤال حول إمكانية لعبه ضمن صفوف ريال مدريد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، حيث قال: "أحمل برشلونة في قلبي بعد أن قضيت سنوات رائعة في ملعب كامب نو".

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🤐 La confesión de Neymar cuando le preguntaron por el Real Madrid



🗣️ El brasileño respondió: "llevo al Barça en mi corazón" al cuestionarle si le habría gustado jugar en el Real Madridhttps://t.co/IByugH7zib — Diario SPORT (@sport) March 9, 2022

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وأضاف: "كدت ألعب لريال مدريد عندما كان عمري 13 عاما، ولكن أخذتني الحياة إلى برشلونة، ولذلك لدي مودة كبيرة لجماهير البارسا، وكما قلت إنه الفريق الذي أحمله في قلبي دائما".

وعن مستقبله، قال: "أنا سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، نركز حاليا على مباريات الفريق، لدينا لقاء صعب ورائع أمام ريال مدريد".

وأوضح: "أعرف هذا الملعب جيدا، سنواجه الكثير من الضغط، لكننا اعتدنا على اللعب بهذه الطريقة، وعلينا أن نلعب مباراة قوية من أجل الفوز".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.

المصدر: وكالات