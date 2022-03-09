سائق الفورمولا 1 الروسي مازيبين ينشئ مؤسسة لدعم الرياضيين الروس المتضررين من العقوبات الغربية

أعلن السائق الروسي نيكيتا مازيبين اليوم الأربعاء إنشاء مؤسسة لدعم الرياضيين الروس المتضررين من العقوبات الغربية على بلاده بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال مازيبين البالغ 23 عاما إن المؤسسة سترعاها شركة "أورالكالي" الروسية، وسيتم تقديم الدعم في المقام الأول للبعثة البارالمبية الروسية التي تم منعها من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين لأسباب سياسية بحتة.

يذكر أن فريق هاس الأمريكي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، فسخ عقد مازيبين وشركة "أورالكالي" الراعية له السبت الماضي.

Никита Мазепин объявил о создании фонда помощи российским спортсменамhttps://t.co/2rYIFIeMoypic.twitter.com/XPJczWSIVF — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 9, 2022

وتتعرض الرياضة الروسية لهجوم غير مسبوق ليس من منافسين رياضيين، وإنما من حكومات الدول التي تقف إلى جانب حكومة أوكرانيا ضد روسيا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وضغطت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على كافة الاتحادات الرياضة في العالم من أجل استبعاد المنتخبات والفرق الروسية من البطولات في سابقة نسفت مبادئ المساواة والاحترام المتبادل واستقلال الرياضة عن السياسة وعدم الخلط بينها.

المصدر: rsport.ria.ru