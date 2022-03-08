مصر.. الأهلي ينتزع الصدارة بثلاثية في شباك بيراميدز (فيديو)

حقق الأهلي فوزا عريضا على ضيفه بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء قي لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الأهلي كل من محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ومحمد الشريف في الدقائق 47 و86 و90+3 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة وانتزع الصدارة من بيراميدز الذي تراجع لمركز الوصافة بعد أن توقف رصيده عند 26 نقطة.

الأهلي يتربع على قمة جدول الدوري ويصل للنقطة 28 بعد تغلبه على بيراميدز بثلاثية نظيفة🦅💪📸#يلا_يا_أهليpic.twitter.com/hUqfrhUcXo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 8, 2022

المصدر: RT