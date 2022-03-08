التشكيلة الأساسية للمواجهة الحاسمة بين ليفربول وإنتر ميلان في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب "الأنفيلد" الذي يستضيف اليوم الثلاثاء مباراة ليفربول الإنجليزي وضيفه إنتر ميلان الإيطالي ضمن إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الإيطالي: "أليسون، ترينت، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، تياغو، فابينيو، جونز، ماني، جوتا وصلاح".

إليكم تشكيل الريدز الخاص بمواجهة إياب دور الـ16 أمام نادي @Inter_ar ⭐️🔴 #دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول_إنتر — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 8, 2022

بينما اختار سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان التشكيلة الأساسية التالية لمواجه "الريدز": "هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري، باستوني، دومفريز، فيدال، بروزوفيتش، كالهانوغلو، بيريسيتش، أليكسيس سانشيز ولاوتارو مارتينيز".

💺 | دكة البدلاء



21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo https://t.co/Dsxi060mA2 — إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) March 8, 2022

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يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الـ16 من فبراير الماضي في إيطاليا انتهت لمصلحة ليفربول بهدفين نظيفين.

المصدر: RT