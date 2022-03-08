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فرايبورغ يمدد عقد المدرب "الأقدم" في الدوري الألماني

الرياضة

فرايبورغ يمدد عقد المدرب
Legion-Media
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أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه مدد تعاقده مجددا مع مدربه كريستيان سترايش، والذي يعد المدرب الأكثر بقاء مع أحد الفرق في الدوري الألماني "البوندسليغا".

ولم يكشف فرايبورغ عن تفاصيل العقد، لكنه أعلن اليوم أن سترايش البالغ 56 عاما، سيكون في منصبه خلال الموسم المقبل بالإضافة لثلاثة مدربين مساعدين.

ويتولى سترايش المنصب منذ ديسمبر 2011، وقاد الفريق في 383 مباراة في كل المسابقات.

وكان سترايش قد بدأ عمله في فرابيورغ عام 1995، كمدرب لفريق الشباب بالنادي.

ويقضي فرايبورغ موسما جيدا، حيث يحتل المركز السادس في الدوري، ويحظى بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، كما وصل إلى الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا، حيث يستعد للقاء فريق الدرجة الثانية هامبورغ في أبريل المقبل.

المصدر: وكالات

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