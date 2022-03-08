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مصر.. حادث سير يؤخر وصول بيراميدز إلى ملعب السلام لمواجهة الأهلي (صور)

الرياضة

مصر.. حادث سير يؤخر وصول بيراميدز إلى ملعب السلام لمواجهة الأهلي (صور)
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تأخر وصول حافلة فريق بيراميدز إلى ملعب السلام في القاهرة لخوض المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضد الأهلي مساء اليوم الثلاثاء.

وتواصل مسؤولو بيراميدز مع مراقب المباراة وأكدوا له وجود حادث مروري على الطريق الدائري المؤدي إلى الملعب وأنه سيؤخر قدومهم قليلا.

وبالفعل تأخرت حافلة بيراميدز نصف ساعة عن الموعد المحدد سابقا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة و21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، يليه الأهلي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات.

المصدر: وكالات

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