ريال مدريد يكشف عن قائمة لاعبيه لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة غدا الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي تواجد لاعب الوسط الألماني توني كروس، بينما يغيب كل من كاسيميرو وفيرلاند ميندي، للإيقاف.

وضمت قائمة ريال مدريد 24 لاعبا، هم:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفوندياس.

في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو ومارسيلو.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، سيبايوس، إيسكو وكامافينجا.

في خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش ،غاريث بيل، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.

إقرأ المزيد

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.

المصدر: وكالات