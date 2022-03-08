بعد اختفائه المثير للجدل.. رونالدو يعود إلى التدريب (صور)

عادت كتيبة فريق مانشستر يونايتد ومن بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيادة الألماني رالف رانجنيك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد هزيمتهم المهينة 4-1 أمام السيتي، الأحد.

وكان رونالدو من بين أولئك النجوم الذين التقطت لهم الصور وهم يتجهون إلى كارينجتون، مقر تدريبات "الشياطين الحمر" بسياراتهم الفاخرة، قبل مباراتهم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام يوم السبت المقبل.

وأثيرت التكهنات حول غياب رونالدو بعد الديربي وعدم عودته إلى مانشستر يونايتد، خاصة أن رانجنيك سبق وأن طالب بأن يجري كل اللاعبين عمليات التأهيل في مانشستر بدلا من السفر إلى الخارج.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن رانجنيك يأمل في تخطي الهزيمة أمام السيتي والتي تسببت في تراجع اليونايتد إلى المركز الخامس على لائحة ترتتيب فرق الدوري الممتاز.

ومع ذلك قد تكون الخلافات التي تشهدها غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد هي التي تهدد فرص الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

إقرأ المزيد

وتم استبعاد رونالدو البالغ 37 عاما من ديربي مانشستر بسبب إصابة في عضلة الفخذ، بحسب تصريحات المدرب، لكن الدون بدلا من التمسك بدعم زملائه على مقاعد الاحتياط، قرر رونالدو السفر إلى البرتغال.

وأضافت كاتيا أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي، المزيد من الوقود على النار عندما وضعت علامة إعجاب على إحدى المنشورات في موقع "إنستغرام" التي تؤكد أن غياب الدون جاء لأسباب فنية وتكتيكية من المدرب رانجنيك، وليس لوجود مشاكل عضلية كما يدعي الأخير.

المصدر: dailymail.co.uk