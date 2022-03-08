شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه الحقيقي عن ديربي مانشستر

أثار غياب كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عن مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الفريق السماوي 4-1 جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وخرج رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد بتصريحات عقب نهاية المباراة يؤكد خلالها على أن رونالدو كان يعاني من انزعاج في عضلة الفخذ، لذلك لم يكن حاضرا في المباراة.

الأمر الذي لم يصدقه روي كين أسطورة الفريق وأدلى بتصريحات عبر "سكاي سبورتس" وادعى أن هناك سببا آخر وراء الغياب وبقية للقصة لم يروها أحد.

AFP

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ومن ضمن غير المصدقين كاتيا إيفيرو شقيقة النجم البرتغالي رونالدو، حيث وضعت علامة إعجاب على إحدى المنشورات في موقع "إنستغرام" التي تؤكد أن غياب الدون جاء لأسباب فنية وتكتيكية من المدرب رانجنيك، وليس لوجود مشاكل عضلية كما يدعي الأخير.

من جانبها، أوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن العلاقة بين رونالدو ورالف رانجنيك متوترة للغاية، وازدادت الأمور تعقيدا بعد أن قام الدون بالسفر إلى البرتغال عندما علم أنه خارج التشكيلة، وهو الأمر الذي خلق مزيدا من الفوضى داخل غرفة تبديل ملابس "الشياطين الحمر".

ونشرت صحيفة "كيكر" الألمانية تقريرا بهذا الصدد تتحدث عن شيء مماثل حدث مع اللاعب البرتغالي أثناء تواجده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

في أكتوبر 2019، تحصل كريستيانو رونالدو على فترة راحة من قبل مدرب يوفنتوس آنذاك ماوريتسيو ساري، لكن بدلا من الجلوس على مقاعد البدلاء والدخول في قائمة الفريق، فضل البرتغالي الذهاب في عطلة إلى ريف إيطاليا مع الأصدقاء ونشر حينها العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد أسبوعين فقط من ذلك، استبدل المدرب ساري رونالدو عند الدقيقة 55 في مبارة أمام ميلان، دخل حينها باولو ديبالا بديلا سجل هدف الفوز، كريستيانو عند استبداله غادر الملعب مباشرة ولم يجلس على مقاعد البدلاء على الرغم من أن المباراة حينها كانت تشير نحو التعادل.

المصدر:"وكالات"