 
مباشر
عاجل
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بأكثر من 27% صباح اليوم وتتجاوز 3200 دولار للألف متر مكعب

بن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي

الرياضة

بن سلمان يبحث مع رئيس
sabq.org
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjsh

التقى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

إقرأ المزيد
"فيفا" يسمح بـ "استثناء" للاعبين الأجانب في روسيا وأوكرانيا

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والفرص الواعدة لتطويرها.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

واستقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، رئيس الاتحاد الدولي، لدى وصوله للعاصمة السعودية الرياض.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا