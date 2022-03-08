بن سلمان يبحث مع رئيس "الفيفا" مجالات التعاون الرياضي

التقى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

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وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، والفرص الواعدة لتطويرها.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

واستقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، رئيس الاتحاد الدولي، لدى وصوله للعاصمة السعودية الرياض.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية