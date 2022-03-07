زينيت يتجاوز عقبة أوفا بثنائية في الدوري الروسي (فيديو)

حقق زينيت فوزا ثمينا على ضيفه أوفا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية زينيت دانيل كروغوفوي والبرازيلي مالكوم في الدقيقتين 50 و67 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة موسعا الفارق إلى 5 نقاط مع أقرب مطارديه دينامو موسكو الذي تعرض أمس الأحد للخسارة في ديربي العاصمة الروسية أمام سبارتاك بهدفين دون مقابل.

في المقابل، توقف رصيد أوفا عند 16 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT