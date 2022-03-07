السويدي دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة

حطم السويدي أرمان دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة اليوم الاثنين بتسجيله 6.19 م في محاولته الثالثة خلال لقاء بلغراد الدولي لألعاب القوى داخل القاعات.

ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي العالمي في قاعة شبه خالية من المشجعين، وفي منافسة كان فيها اللاعب الوحيد في القفز بالزانة من المستوى الدولي. بعد أن اجتاز بسهولة 5.61 م، 5.85 م ثم 6 أمتار، قبل أن يتخطى 6.19 م في محاولته الثالثة.

AFP ANDREJ ISAKOVIC

وكان الرقم السابق وهو 6.18 م بحوزة البطل الأولمبي السويدي البالغ 22 عاما وحققه في 15 فبراير 2020 في لقاء غلاسكو الإسكتلندي بعدما حقق قبلها بأسبوع 6.17 في لقاء تورون البولندي.

ويعتبر دوبلانتيس أبرز المرشحين للقب العالمي داخل قاعة في بلغراد بالذات الأسبوع المقبل، وهو أحد لقبين ينقصان سجله المرصع بالتتويجات، إلى جانب لقب بطل العالم في الهواء الطلق الذي ستتاح له الفرصة للفوز به في يوليو المقبل في يوجين (أوريغون) بالولايات المتحدة.

المصدر: "أ ف ب"