عودة نوير لحراسة عرين بايرن ميونخ أمام سالزبورغ في دوري الأبطال

أعلن مدرب بايرن ميونخ يوليان ناغلسمان أن الحارس مانويل نوير الذي خضع لجراحة في ركبته في فبراير الماضي سيعود لحراسة عرين الفريق البافاري الذي يستقبل سالزبورغ النمساوي بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يستضيف البايرن فريق سالزبورغ غدا الثلاثاء ضمن إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين في النمسا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال مدرب الفريق البافاري: "مانو سيلعب مجددا، في حال لم يحصل أي شيء هذه الأمسية"، مضيفا "نحن جميعا سعداء. الجميع يدرك مدى أهمية دوره".

وتابع: "أولي (بديل نوير، سفين أولريخ) كان جيدا، ولكنه يدرك لماذا نعمد إلى التبديل الآن".

وبدوره، برر المهاجم توماس مولر الذي حمل شارة القيادة بغياب نوير، عودة بطل العالم في البرازيل 2014 للوقوف بين الخشبات الثلاث، وقال: "سفين كان رائعا في المرمى، وقام بتصديات رائعة وتمتع بحالة ذهنية كبيرة".

وأردف خلال مؤتمر صحافي عشية اللقاء المنتظر أمام سالزبورغ: "ولكن طبعا، عندما يلعب نوير تتغير الحالة الذهنية للمنافس. ومع مانو، يمكننا دائما أن نأمل في أن يصد كرات لا تصد".

المصدر: أ ف ب