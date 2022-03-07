باستوري مهدد بعقوبة قاسية بعد طرده أمام برشلونة

يواجه الأرجنتيني خافيير باستوري لاعب وسط إلتشي الإسباني البالغ 32 عاما خطر الإيقاف لفترة تتراوح بين 4 و12 مباراة عقب تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في "الليغا".

وتعرض باستوري للطرد في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي حسمها برشلونة بنتيجة 2-1 أمس الأحد، بسبب إهانة الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز.

ويمثل طرد باستوري، انتكاسة جديدة للاعب الأرجنتيني الذي عاد حديثا للعب بعد إصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق الإسباني الذي انضم إليه في الصيف الفائت.

ومنذ وصوله إلى إلتشي، لم يشارك باستوري سوى في عشر مباريات، منها 6 لعبها أساسيا، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الآن.

المصدر: وكالات