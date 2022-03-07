رانجنيك يوضح ما حدث مع رونالدو قبل ديربي مانشستر

أوضح الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، سبب غياب المهاجمين كريستيانو رونالدو وإدينسون كافاني عن ديربي مانشستر، أمس الأحد الذي انتهى بفوز مانشستر سيتي (4-1).

وقال رانجنيك في تصريحات قبل المباراة إن رونالدو مصاب، إلا أن أنباء خرجت تتحدث عن جاهزية اللاعب للمشاركة، لكن تم استبعاده لأسباب فنية.

وصرح رانجنيك على الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "يجب أن أصدق أطباء النادي. لقد جاء الطبيب لرؤيتي صباح يوم الجمعة قبل التدريب، وأخبرني بأن كريستيانو لا يمكنه التدرب، لأنه يعاني من مشاكل في عضلات مفصل الفخذ. نفس الشيء حدث يوم السبت، ولهذا السبب لم يكن من الممكن أن يكون كريستيانو مع الفريق".

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وبسؤاله هل أنت محبط بسبب استمرار غياب كافاني رغم عودته إلى التدريبات هذا الأسبوع؟ قال: "إذا قلت إنني محبط.. هل سيساعدك ذلك على أي شيء".

وتابع: "إذا أخبر اللاعبون الطبيب والقسم الطبي أنهم لا يستطيعون اللعب، فإنني كمدرب، يجب أن أقبل ذلك. لا يمكنني إجبار اللاعب على اللعب إذا لم يكن متاحا لأنه تعرض لإصابة".

واختتم: "كافاني تدرب في الأيام القليلة الماضية وتدرب جيدا، لكنه لا يزال يشعر بأنه غير جاهز بعد تلك الدورات التدريبية الثلاثة. وبعد ظهر السبت، لم يكن لائقا للعب. إنها حقيقة. لا يمكنني إجبار أي لاعب على اللعب كمدرب طالما أنه لا يشعر بكونه جاهزا بما يكفي للعب".

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد بعد هذه الهزيمة المذلة، عند 47 نقطة وتراجع إلى المرتبة الخامسة حتى الآن، وصعّب من مهمته في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: "وكالات"