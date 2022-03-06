بطل روسي بحرف Z لحظة التتويج... الاتحاد الدولي للجمباز يريد "تأديبه"

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيفتح دعوى تأديبية ضد الرياضي الروسي إيفان كولياك في ما يتعلق "بسلوكه الصادم" لدى تتويجه، حيث علق صدره شارة العملية الروسية في أوكرانيا.

وظهر البطل الروسي وعلى قميصه حرف Z أثناء تتويج الميداليات، معبرا عن دعم بلاده.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي للجمباز: "الاتحاد الدولي للجمباز يؤكد أنه سيتقدم بطلب إلى مؤسسة الأخلاقيات لبدء إجراءات تأديبية ضد لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك بعد سلوكه الصادم في مونديال الدوحة".

يذكر أن البطل الروسي كولياك، وهو بطل روسيا السابق للناشئين، احتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة.

ويشارك المواطنون الروس بشكل واسع حرف Z، الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ تحمله الدبابات والمدرعات والعربات الروسية المشاركة في العملية.

المصدر: سبوتنيك