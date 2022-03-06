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كونفينغتون يهزم المقاتل المفضل لدونالد ترامب

الرياضة

كونفينغتون يهزم المقاتل المفضل لدونالد ترامب
Legion-Media
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تغلب الأمريكي كولبي كونفينغتون على مواطنه خورخي ماسفيدال في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد في مدينة لاس فيغاس، ضمن منافسات دورة "UFC 272" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتفوق كوفينغتون على ماسفيدال في الجولات الخمس للنزال، وفاز بالتالي بالنقاط بقرار لجنة الحكام بالإجماع، بنتيجة: (49-46، 50-44، 50-45).

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وحقق كولبي كونفينغتون (34 عاما) بذلك انتصاره السابع عشر حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل ثلاث هزائم.

وفي المقابل مني خورخي ماسفيدال (37 عاما) بالهزيمة السادسة عشرة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 35 انتصارا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعد من مشجعي خورخي ماسفيدال، وحضر نزاله الذي فاز فيه على مواطنه نات دياز بالضربة الفنية القاضية، في مطلع نوفمبر عام 2019، في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك، وذلك ضمن بطولة "UFC 224" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

المصدر: RT 

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