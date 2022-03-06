رئيس برشلونة يراوغ بشأن الاتصال مع هالاند

نفى رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا ، إجراء "أي نوع من المفاوضات" مع النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند لكرة القدم.

وقال لابورتا في تصريحات لوسائل إعلام وبثتها إذاعتا "كوبي" و"سير"، في البداية: "في برشلونة لم نتفاوض مع اللاعب. عندما نرغب في التفاوض فسيكون ذلك مع بوروسيا دورتموند إذا استدعى الأمر".

ولكن لابورتا بعد سؤاله مجددا عن الأمر وعما إذا كان مدرب برشلونة ، تشافي هرنانديز قد اجتمع بهالاند الأسبوع الماضي، قال: "هذا ليس من شأني. أنا أتحدث عن المفاوضات. لم يحدث أي نوع من المفاوضات مع هالاند".

وتابع: "لو تفاوضنا فسنتفاوض مع دورتموند. جاري العمل على ضم لاعبين كثيرين يمكنهم تحسين الفريق الموسم المقبل بناء على رأي المدرب والجهاز الفني ومدير الكرة ولكن نحن لا نتفاوض مع لاعبين. لم يحدث أي نوع من المفاوضات مع هالاند".

وأضاف: "لا أريد التحدث عن لاعبين محددين لأن أي شيء نقوله سيرفع السعر وسيكون ذلك العبث سواء كان الأمر يتعلق بلاعب ضمن أو خارج اهتماماتنا، لكن يمكنني القول إننا لم نتفاوض مع أي لاعب".

وواصل: "أعرف من المسؤول عن المفاوضات، وأعرف معلومات أقل عن اللاعبين الذين لديهم عقود، لأننا نتفاوض مع الأندية".

وتابع: "علاقتي مع رايولا؟ لدي علاقة جيدة مع مينو، لكن كلانا يعرف أن علينا التحدث إلى ناديه أولا في صفقة هالاند".

واستطرد: "لقاء محتمل بين تشافي وهالاند أو مع لاعبين آخرين؟ أنا مقتنع بأن يمكن إجراء محادثات بين الرياضيين، يمكنهم التحدث عن كرة القدم. إنه الأمر الذي يعرفونه. القدوم إلى برشلونة أمر جذاب لأن الفريق في طور الإنشاء ويضم العديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم الكثير من المواهب. إنهم يملكون الحاضر والمستقبل".

واختتم لابورتا بالتعقيب على تصريحات المدرب السابق الهولندي رونالد كومان الأخيرة: قائلا: "إن رونالد بطل برشلونة، أتذكره في ويمبلي 92 بتسجيله الهدف الأول، وتحقيقه لكأس أوروبا مع برشلونة، ثم أتذكره كمدرب لديه الشجاعة لقيادة لاعبين صغار جدا، والظروف جعلته لا يستمر، لكن لن أخوض في أمور أخرى".

المصدر: وكالات