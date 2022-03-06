أنشيلوتي يكشف ما يحتاجه الريال لإقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال

امتدح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، لاعبي فريقه بعد الفوز على ريال سوسييداد، وأكد أن مواصلة اللعب بهذا المستوى سيرفع فرص الريال لتجاوز عقبة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

وانتفض ريال مدريد ليحول تأخره أمام سوسييداد بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 4-1، في مباراة جمعت الفريقين أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبفضل هذا الفوز، عزز الريال موقعه في صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك قبل أربعة أيام من مواجهته المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بأن لقاء الذهاب في باريس انتهى بفوز أصحاب الأرض 1-0.

وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب مباراة سوسييداد "لعبنا بشكل جيد منذ البداية. تجسدت خطتنا في الضغط هجوميا ومحاولة منع ريال سوسييداد من الخروج بالكرة من الخط الخلفي. كان الإجهاد البدني كبيرا لكننا قدمنا أداء جيدا. إذا لعبنا بهذه الطريقة ستكون لدينا فرصة أفضل لتقديم أداء جيد يوم الأربعاء"، في إشارة إلى مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان.

وأضاف: "لقد كانت مباراة مهمة لأنها كانت فرصة لتوسيع الفارق في صدارة الدوري. استمتعنا بالمباراة، لقد فهم الفريق ذلك جيدا ونحن متحمسون جدا لمواجهة باريس سان جيرمان. هذه هي القوة التي يجب أن نحظى بها والتي يحبها المشجعون".

وعن الدفع بلاعب خط الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا في ظل غياب لاعبي الوسط توني كروس، وفيديريكو فالفيردي للإصابة، علق أنشيلوتي "إنه (كامافينغا) ضمن الخيارات لمباراة يوم الأربعاء (ضد باريس سان جيرمان). سنرى حالة كروس وفالفيردي في الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك سنرى من سيلعب ضد سان جيرمان.. الخطة لن تتغير. ستظل كما هي بغض النظر عن اللاعبين الذين سيلعبون".

المصدر: realmadrid.com