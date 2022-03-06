سليماني يتوهج مع لشبونة ويطمئن بلماضي قبل مواجهة الكاميرون (فيديو)

خطف المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، الأضواء خلال مباراة سبورتينغ لشبونة ضد ضيفه أروكا، ضمن الأسبوع الـ25 من الدوري البرتغالي، وقاده فريقه للفوز بهدفين دون رد.

وتكفل سليماني بتسجيل هدفي فوز لشبونة في الدقيقتين 46، و52.

ورفع سليماني رصيده إلى ثلاثة أهداف منذ عودته إلى الدوري البرتغالي مجددا ليخوض التجربة الثانية مع فريقه لشبونة، الذي دعم مركزه الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي وقلص الفارق إلى ثلاث نقاط عن بورتو المتصدر.

ومن المؤكد أن هذه الثنائية ستطمئن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، الذي يستعد لموقعة الكاميرون في تصفيات كأس العالم، لاسيما وأن "محاربي الصحراء"، عانوا مع عقم هجومي واضح خلال مشاركتهم الأخيرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وهو ما أدى إلى توديعهم للبطولة مبكرا من دور المجموعات.

وتلعب الجزائر مع الكاميرون ذهابا في الـ25 من الشهر الجاري، قبل أن يتجدد لقاؤهما إيابا في الـ29 من الشهر ذاته، لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات