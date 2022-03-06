اعتقال نجمة كرة السلة الأمريكية غرينر في موسكو

أعلنت دائرة الجمارك الفدرالية الروسية، توقيف رياضية أمريكية متوجة بميداليتين أولمبيتين، في مطار العاصمة "شيريميتيفو" بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وجاء في بيان نشرته دائرة الجمارك الفدرالية الروسية على حسابها في موقع "تليغرام"، أن عملية تفتيش لحقيبة يد تحملها مواطنة أمريكية وصلت على متن رحلة جوية من نيويورك في فبراير 2022 "أكدت تواجد سجائر إلكترونية وسائل برائحة محددة".

واكتشف أحد الخبراء أن السائل هو زيت القنب المخدر بحسب البيان.

ولم يحدد البيان هوية المرأة الموقوفة، ولكن وسائل إعلام روسية قالت إنها نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، حاملة ذهبيتين أولمبيتين مع المنتخب الأمريكي في العامين 2016 و2020، كما توجت بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم (2014، 2018).

وتواجه النجمة الأمريكية عقوبة محتملة بالسجن بين 5 و10 سنوات، بحسب ما أضافت مصلحة الجمارك.

وتلعب غرينر البالغ عمرها 31 عاما، مع نادي إيكاترين بورغ الروسي لكرة السلة منذ العام 2015.

المصدر: sportbox.ru