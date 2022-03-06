روما يهزم أتالانتا ويقترب من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال

حقق روما فوزا ثمينا على ضيفه أتالانتا 1-0، في المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليعزز آماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويدين نادي روما بالفضل في هذا الفوز، لمهاجمه الإنجليزي تامي أبراهام، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 32 إثر تمريرة رائعة من زميله نيكولو زانيولو.

والهدف هو الـ13 لأبراهام هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع أتالانتا الخامس الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة، كما بات فريق العاصمة الإيطالية على بعد ثلاث نقاط فقط من يوفنتوس الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والذي يلعب في هذه المرحلة ضد سبيتسيا في وقت لاحق اليوم الاحد.

المصدر: وكالات



