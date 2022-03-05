الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات في دوري الأبطال

استعاد الأهلي المصري نغم الانتصارات في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب ضيفه المريخ السوداني (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت ضمن الجولة الثالثة.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتالين أحرزهما المهاجم محمد شريف في الدقيقتين (2 و34).

ورد المريخ بهدفين أيضا عبر كل من المهاجم النيجيري توني إدجوماريجوي ولاعب خط الوسط السوداني السماني سعد الدين عند الدقيقتين (43 و69) على الترتيب.

ومن ثم جاء هدف الفوز الثالث للأهلي بـ"نيران صديقة" سجله المدافع السوداني مصطفى كرشوم خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جرت على استاد السلام بالقاهرة.

وحقق الأهلي حامل اللقب، بذلك انتصاره الأول في النسخة الحالية للبطولة، مقابل تعادل وهزيمة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولى متجاوزا المريخ بالذات بفارق الأهداف.

بينما يتصدر فريق ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يقبع الفريق السوداني الآخر الهلال في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT