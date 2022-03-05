بايرن ميونخ يقع في كمين ليفركوزن بـ"نيران صديقة"

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه باير ليفركوزن (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضع المدافع نيكلاس سولي العملاق البافاري في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 18، ورد زميله توماس مولر بهدف التعادل للضيوف بهدف سجله خطأ في مرماه عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

واكتفى بايرن ميونخ بنقطة واحدة بعد هذه التعادل، رفع بها رصيده إلى 59 نقطة، في صدارة ترتيب "البوندسليغا".

بينما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 45 نقطة، ويحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT