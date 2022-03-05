فورمولا واحد.. فريق هاس يفسخ عقد سائقه الروسي مازيبين

أعلن فريق هاس الأمريكي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، فسخ عقد سائقه الروسي نيكيتا مازيبين وشركة "أورالكالي" الراعية له وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الفريق الأمريكي في بيان على موقعه الرسمي، اليوم السبت: "اختار فريق هاس للفورمولا واحد الإنهاء الفوري لشراكته مع أورالكالي وعقد السائق نيكيتا مازيبين".

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ووصل مازيبين (23 عاما) إلى الفورمولا واحد العام الماضي، وهو الروسي الوحيد في الفئة الأولى حيث لم يحقق أي نقطة الموسم الماضي.

ومازيبين هو نجل الملياردير الروسي دميتري، أحد المساهمين والمدير غير التنفيذي في شركة "أورالكالي" المتخصصة في إنتاج البوتاس، والراعية لفريق هاس للسيارات.

المصدر: وكالات