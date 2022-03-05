 
مباشر
عاجل
أوكرانيا.. تداول أنباء عن مقتل عضو في الوفد الأوكراني المفاوض مع روسيا خلال محاولة الأمن اعتقاله

فورمولا واحد.. فريق هاس يفسخ عقد سائقه الروسي مازيبين

الرياضة

فورمولا واحد.. فريق هاس يفسخ عقد سائقه الروسي مازيبين
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sj9i

أعلن فريق هاس الأمريكي المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، فسخ عقد سائقه الروسي نيكيتا مازيبين وشركة "أورالكالي" الراعية له وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الفريق الأمريكي في بيان على موقعه الرسمي، اليوم السبت: "اختار فريق هاس للفورمولا واحد الإنهاء الفوري لشراكته مع أورالكالي وعقد السائق نيكيتا مازيبين".

إقرأ المزيد
الصين تمتنع عن بث الدوري الإنجليزي لتضامنه مع أوكرانيا
الصين تمتنع عن بث الدوري الإنجليزي لتضامنه مع أوكرانيا

ووصل مازيبين (23 عاما) إلى الفورمولا واحد العام الماضي، وهو الروسي الوحيد في الفئة الأولى حيث لم يحقق أي نقطة الموسم الماضي.

ومازيبين هو نجل الملياردير الروسي دميتري، أحد المساهمين والمدير غير التنفيذي في شركة "أورالكالي" المتخصصة في إنتاج البوتاس، والراعية لفريق هاس للسيارات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا