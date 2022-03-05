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الصين تمتنع عن بث الدوري الإنجليزي لتضامنه مع أوكرانيا

الرياضة

الصين تمتنع عن بث الدوري الإنجليزي لتضامنه مع أوكرانيا
Legion-Media
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لن يبث مالكو حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصين، مباريات نهاية هذا الأسبوع، مع توقع إظهار تضامن الأندية مع أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يضع قادة فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، نهاية هذا الأسبوع، شارات بألوان علم أوكرانيا والمشاركة في لحظة من التأمل والتضامن قبل ركلة البداية، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

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ومن المتوقع أن تظهر حركات التضامن في لقطات البث الدولي، ولكن منصتي "إيكيي سبورتس" و"ميغو" الصينيتين للبث التدفقي الحاملتين للحقوق، غاب عن برنامجهما أي خطة لنقل مباريات نهاية هذا الأسبوع.

وكانت قناة "سي سي تي في" الحكومية الصينية، امتنعت في العام 2019، عن بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بعد تعبير لاعب وسط الأول الألماني مسعود أوزيل عن دعمه للأويغور المسلمين في تشينجيانغ.

المصدر: وكالات

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