جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي # ليدز يونايتد – الساعة 15:30.

نيوكاسل يونايتد # برايتون – الساعة 18:00.

بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00.

ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30.

الدوري الإسباني

فالنسيا # غرناطة – الساعة 20:30.

ريال مدريد # ريال سوسييداد – الساعة 23:00.

الدوري الإيطالي

روما # أتالانتا – الساعة 20:00.

كالياري # لاتسيو – الساعة 22:45.

الدوري الألماني

بايرن ميونخ # باير ليفركوزن – الساعة 17:30.

الدوري الفرنسي

نيس # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00.

المصدر:RT