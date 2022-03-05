إيقاف لاعبة التنس الأمريكية ليبتشنكو 4 سنوات لتناولها المنشطات

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، أمس الجمعة، إيقاف اللاعبة الأمريكية فارفارا ليتشنكو لأربع سنوات بعد ثبوت تناولها المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "أنزلت المحكمة المستقلة عقوبة الإيقاف لأربع سنوات مع مفعول رجعي يبدأ من تاريخ 19 أغسطس 2021 عندما أوقفت ليبتشنكو موقتا".

وخضعت ليتشنكو (35 عاما)، لفحص للكشف عن المنشطات في دورة بودابست في يوليو الماضي جاءت نتيجته إيجابية لتناولها مادة "ادرافينيل"، وهي مادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وهي المخالفة الثانية التي ترتكبها ليتشنكو المولودة في أوزبكستان بعد أن جاءت نتيجة أخرى لها إيجابية عام 2016 بمادة "الملدونيوم".

المصدر: أ ف ب