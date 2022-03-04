إنتر ميلان يصب جام غضبه على ضيفه ساليرنيتانا

ألحق فريق إنتر ميلان هزيمة ساحقة بضيفه ساليرنيتانا متذيل الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه عليه بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في الجولة 28 من الدوري.

ووقع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم "النيراتزوري" على ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (23، 40، و56)، بينما سجل زميله المهاجم البوسني إدين دجيكو ثنائية في الدقيقتين (64 و69) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

وصب إنتر ميلان جام غضبه اليوم على ضيفه المتواضع ساليرنيتانا، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه جنوى في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من "الكالتشيو".

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 55 نقطة واعتلى صدارة الدوري برصيد 58 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة الثنائي نابولي وميلان صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما توقف ساليرنيتانا عند 15 نقطة، ويقبع في قاع جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT