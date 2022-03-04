الجزائري بن رحمة يتعرض للإهانة في إنجلترا.. وصف بـ"المنفوخ"

شن اللاعب الإنجليزي السابق، غابرييل أجبونلاهور، هجوما حادا على الجزائري سعيد بن رحمة، بعد خروج فريقه من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على يد ساوثهامتون إثر خسارته أمامه (1-3).

وشارك بن رحمة في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي، كبديل وعجز عن صناعة الفارق لفريقه.

وصرح أجبونلاهور لموقع "فوتبول إنسايدر" قائلا بخصوص بن رحمة: "بالنسبة لي هذا اللاعب منفوخ، وينال تقديرا أكبر من القيمة التي يستحقها، نفس الأمر ينطبق على زميله مانويل لانزيني وبابلو فورلانس، إنهم لاعبون يفتقدون للمستوى المستقر".

وواصل في سياق متصل: "المهاجمان الوحيدان في وست هام اللذان يقومان بدورهما على أكمل وجه هما مايكل أنتونيو وجارود بون، ولكنهما لا ينالان المساعدة التي يحتاجاها".

وطالب أجبونلاهور من إدارة "الهامرز" والمدرب ديفيد مويس جلب لاعب كبير لمنافسة بن رحمة وأخذ مكانه الموسم القادم.

وشهد مستوى بن رحمة تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد بداية رائعة في الموسم سجل خلاها 8 أهداف ومنح فيها 4 تمريرات حاسمة، لتغيب عنه الفعالية منذ مشاركته في كأس إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

المصدر: وكالات