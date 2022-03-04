المصرية ميار شريف تودع دورة مونتيري للتنس

ودعت لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، دورة مونتيري المكسيكية من الدور ثمن النهائي على يد الصينية كيانغ وانغ.

وخسرت اللاعبة المصرية المصنفة الـ67 عالميا، المباراة أمام كيانغ وانغ، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 0-6، 7-6، و3-6.

وبفوزها، تأهلت كيانغ وانغ إلى ربع النهائي، حيث ستواجه الكندية ليلا فرنانديز المرشحة الثانية للقب.

وتأهلت أيضا إلى ذات الدور، الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المرشحة الأولى للفوز باللقب، بعد تغلبها على البلغارية فيكتوريا توموفا.

كما بلغت الإسبانية نوريا باريتاس، المرشحة السادسة للقب، دور الثمانية، بعد تغلبها على البريطانية هيذر واتسون، بواقع 6-4، و7-6.

وتلتقي باريتاس في الدور المقبل مع مواطنتها سارة سوريبيس، المرشحة الرابعة للقب، التي كانت قد أطاحت بالفرنسية هارموني تان.

المصدر: وكالات