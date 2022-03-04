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مشجع سعودي يدخل في نوبة بكاء بعد تأخر فريقه النصر بثلاثية (فيديو)

الرياضة

مشجع سعودي يدخل في نوبة بكاء بعد تأخر فريقه النصر بثلاثية (فيديو)
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التقطت عدسات الكاميرا، لقطة مؤثرة لأحد مشجعي نادي النصر، وهو يذرف الدموع بعد تأخر فريقه أمام الهلال 0-3، في مباراة أقيمت أمس الخميس، في الأسبوع الـ23 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وصعق الهلال مضيفه النصر، بثلاثة أهداف في الشوط الأول، ولم يقو أحد مشجعي النصر على تقبل النتيجة وتحمل المشهد، وظهر قبيل صافرة بداية الشوط الثاني وهو يبكي بحرقة.

وأضاف الهلال هدفا آخر في الشوط الثاني، لينهي المباراة فائزا برباعية دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد النصر عند 44 نقطة في المركز الثاني، وبات يتخلف بفارق 10 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.

المصدر: مواقع التواصل

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