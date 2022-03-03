الاتحاد الدولي للتأريخ ينشر تشكيلة "الأحلام" لمنتخب المغرب على مر التاريخ
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نشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، تشكيلة "الأحلام" لمنتخب المغرب، والتي ضمت أفضل لاعبي "أسود الأطلس" على مر التاريخ.
وقال الاتحاد الدولي، إن التشكيلة التي اختارها تعتمد على النهج التكتيكي 4-4-2، وشهدت تواجد لاعب وحد لم يعتزل بعد، وهو الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.
وجاءت تشكيلة "أحلام" منتخب المغرب كالتالي:
في حراسة المرمى: بادو الزاكي.
في خط الدفاع: أشرف حكيمي - المهدي بنعطية - نور الدين النيبت - عبد الكريم الحضريوي.
في خط الوسط: مصطفى حجي - عبد المجيد الظلمي - عبد العزيز بودربالة - محمد التيمومي.
في خط الهجوم: العربي بنمبارك – أحمد فرس.
المصدر: الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء