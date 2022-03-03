الاتحاد الدولي للتأريخ ينشر تشكيلة "الأحلام" لمنتخب المغرب على مر التاريخ

نشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، تشكيلة "الأحلام" لمنتخب المغرب، والتي ضمت أفضل لاعبي "أسود الأطلس" على مر التاريخ.

وقال الاتحاد الدولي، إن التشكيلة التي اختارها تعتمد على النهج التكتيكي 4-4-2، وشهدت تواجد لاعب وحد لم يعتزل بعد، وهو الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.

وجاءت تشكيلة "أحلام" منتخب المغرب كالتالي:

في حراسة المرمى: بادو الزاكي.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - المهدي بنعطية - نور الدين النيبت - عبد الكريم الحضريوي.

في خط الوسط: مصطفى حجي - عبد المجيد الظلمي - عبد العزيز بودربالة - محمد التيمومي.

في خط الهجوم: العربي بنمبارك – أحمد فرس.

المصدر: الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء