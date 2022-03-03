كأس إسبانيا.. فالنسيا يصعد إلى النهائي على حساب بلباو

حجز نادي فالنسيا البطاقة الأولى إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو 1- 0 في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة، أمس الأربعاء.

وتكفل البرتغالي غونزالو غيديش، بتسجيل هدف المباراة الوحيد لفالنسيا، في الدقيقة 43، لتكون نتيجة مجموع المباراتين 2-1 لصالح فالنسيا.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا في بلباو بهدف لمثله.

وينتظر فالنسيا في النهائي، المتأهل من مباراة ريال بيتيس وضيفه رايو فايكانو، التي ستقام في وقت لاحق اليوم، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز بيتيس بهدفين لواحد.

المصدر: RT