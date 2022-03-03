كأس إنجلترا.. ليفربول يهزم نوريتش ويواصل حلمه نحو رباعية تاريخية (فيديو)

واصل نادي ليفربول، حلمه نحو التتويج بأربعة ألقاب هذا الموسم، بفوزه أمس الأربعاء على نوريتش 2-1 في الدور الخامس لمسابقة كأس إنجلترا ليتأهل لربع النهائي.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لصانع ألعابه الياباني، تاكومي مينامينو، الذي سجل ثنائية "الريدز" في الدقيقتين 27 و39، بينما سجل لوكاس روب هدف نوريتش الوحيد، في الدقيقة 77.

وكان ليفربول توج الأسبوع الماضي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه في المباراة النهائية على تشيلسي، بركلات الترجيح 11-10، ويملك "الريدز"، فرصة حصد رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث ما زال فريق المدرب يورغن كلوب ينافس على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا إضافة إلى كأس إنجلترا.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات الدور الخامس لكأس إنجلترا ستستكمل في وقت لاحق اليوم الخميس،

بلقاء إيفرتون مع بورهام وود، على أن تختتم الاثنين المقبل بلقاء نوتنغهام فوريست مع هادرسفيلد.

المصدر: RT