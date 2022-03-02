الأوكراني راكيتسكي ينهي عقده مبكرا مع فريق زينيت الروسي

أعلن فريق زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم يوم الأربعاء أن مدافعه الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي، رحل عن الفريق بعد 3 أعوام قضاها في النادي.

وقال زينيت بطرسبورغ في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن ياروسلاف راكيتسكي طلب إنهاء عقده مبكرا مع النادي بسبب وضع عائلي صعب.

وأضاف زينيت بطرسبورغ أنه مع جماهيره يقدمون الشكر لياروسلاف راكيتسكي على الوقت الذي أمضاه في سان بطرسبورغ، وعقليته الاحترافية وشغفه باللعبة.

وختم النادي بيانه بالتمنيات الصادقة والتوفيق للاعب وعائلته وأصدقائه، وبالطبع على أمل اللقاء في ملاعب كرة القدم.

2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним.



Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях.



Подробности: https://t.co/ZfSDtiMQoIpic.twitter.com/5vCuw92adP — ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 2, 2022

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وانضم ياروسلاف راكيتسكي (32 عاما) إلى صفوف زينيت بطرسبورغ في يناير 2019، وشارك في 108 مباراة معه، وسجل سبعة أهداف، إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، وتوج بلقب بطل الدوري الروسي ثلاث مرات مع الفريق، وكأس روسيا، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر المحلي مرتين.

المصدر: "fc-zenit.ru"