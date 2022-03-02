نادال يخوض دورة برشلونة تمهيدا لمشاركته في "رولان غاروس"

يخوض الإسباني رافائيل نادال، المصنف رابعا عالميا، دورة برشلونة للتنس المقررة في أبريل المقبل، تمهيدا لمشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

ويسعى "الماتادور" الإسباني للفوز بلقبه الـ13 على الملاعب الترابية لبرشلونة، بعدما كان أحرز لقبه الأول في العام 2005.

وقال مدير الدورة دافيد فيرر "أن يتواجد رافا في برشلونة هو أمر مثير للدورة وستكون التوقعات مرتفعة لمعرفة إلى أين سيصل".

وتألق نادال في ملاعب الكرة الصفراء منذ بداية العام الحالي، حيث توج بلقبه القياسي الـ21 في "غراند سلام" بعدما قلب تخلفه في نهائي أستراليا المفتوحة بمجموعتين أمام الروسي دانييل مدفيديف إلى فوز 3-2.

وسمح هذا الفوز لابن الـ35 عاما، لفك ارتباطه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والسويسري روجر فيدرر في البطولات الكبرى.

وأتبع نادال إنجازه في أستراليا بفوز آخر في دورة أكابولكو المكسيكية الأسبوع الماضي، بعدما كان أقصى من الدور نصف النهائي مدفيديف المتربع للتو على قمة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بدلا من دجوكوفيتش المتراجع للمركز الثاني.

وتنطلق دورة برشلونة في 16 أبريل قبل شهر من موعد بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" في مايو.

ويأمل نادال أن يتابع أرقامه القياسية على ملاعب "رولان غاروس"، حيث يسعى للفوز باللقب للمرة الـ14 في مسيرته، بعدما كان خسر في نصف النهائي العام الماضي أمام المصنف أولا سابقا دجوكوفيتش.

المصدر: أ ف ب