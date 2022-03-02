كشف سبب بكاء مهاجم الأهلي المصري في لقاء فاركو (فيديو)

أجهش مهاجم نادي الأهلي، حسام حسن بالبكاء عندما دخل بديلا في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة فريقه ضد وفاركو، أمس الثلاثاء، ضمن الأسبوع الـ11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

والتقطت كاميرا المباراة، حسام حسن وهو يبكي عند دخوله بدلا من محمد مجدي أفشة، قبل صافرة نهاية المباراة التي حقق فيها الأهلي الفوز بنتيجة 4-1.

وعلق المدرب العام لنادي الأهلي، سامي قمصان، على لقطة تأثر حسام حسن وبكائه، وقال في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن يمتلك شخصية قوية ولكنه واجه سوء توفيق خلال الفترة الماضية والفرصة في انتظاره خلال الفترة المقبلة".

وكشف قمصان سبب بكاء حسام حسن، قائلا: "تأثره اليوم (أمس) ضد فاركو طبيعي، لرغبته في التواجد بشكل أساسي والظهور بشكل مميز، واللاعب يمتلك شخصية قوية تجعله قادرا على العودة أقوى".

ومنذ انضمامه للأهلي قادما من سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لم يشارك حسام حسن سوى في 5 مباريات بالدوري المصري، ولم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، كما شارك في 8 دقائق فقط خلال مباراتين بدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات