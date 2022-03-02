لاعب تركي يرفض التضامن مع أوكرانيا ويبرر موقفه (صور)
رفض المدافع التركي أيكوت دمير، ارتداء قميص مكتوب عليه "لا للحرب" خلال المباراة التي جمعت فريقه أرضروم سبورت وضيفه أنقرة غوتشو، في الجولة الـ27 من دوري الدرجة الثانية التركي.
وخرج لاعبو نادي أرضروم سبورت إلى الملعب، مرتدين قمصانا كتب عليها "لا للحرب" في دعوة إلى عودة السلام إلى أوكرانيا، إلا قائد الفريق أيكوت دمير، الذي ظهر وهو يرتدي القميص الذي سيخوض به فريقه المباراة.
Aykut Demir, a Turkish professional footballer, explained the reason for not wearing a T-shirt:— SPORTbible (@sportbible) February 28, 2022
“Thousands of people die every day in the Middle East. Those who ignore the persecution there are doing these things when it comes to Europe.” pic.twitter.com/wyCJIfMWDL
Turkish player "Aykut Demir" refuses to wear the "No to War" shirt Icot explains why: Thousands of innocent Muslims die every day in the Middle East, and their persecution is ignored, but when it comes to Europe... pic.twitter.com/uhsWpVkqL2— BELMAHI (@abouDjawad7) March 1, 2022
Turkish footballer refused to wear T-shirt that reads "No to war" in solidarity with Ukraine.— Sara Rey (@SaraReyi) March 1, 2022
Aykut Demir: "They did not care about the deaths of people in the Middle East, but when it comes to Europe they rise up." pic.twitter.com/YmW1ap6J3J
وبرر دمير قراره بقوله "الآلاف من الأبرياء يموتون كل يوم في الشرق الأوسط. أولئك الذين يتجاهلون الوحشية في هذه المنطقة، والذين يصمتون عنها، يفعلون العكس تماما عندما يتعلق الأمر بأوروبا".
وختم "لا أرغب في ارتداء القميص لأنه لم يصنع لتلك البلدان، وإذا فعلت ذلك فلن يكون ضميري مرتاحا، حزين لوجود الحرب في أي مكان في العالم.. وأشارك الأبرياء الألم".
وانتهت مواجهة أرضروم سبورت وأنقرة غوتشو، بفوز الأخير بهدف دون رد.
يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، أعلنا الاثنين الماضي، استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال "قطر 2022"، وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية حتى إشعار آخر على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: championat.com
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