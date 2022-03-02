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لاعب تركي يرفض التضامن مع أوكرانيا ويبرر موقفه (صور)

الرياضة

لاعب تركي يرفض التضامن مع أوكرانيا ويبرر موقفه (صور)
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رفض المدافع التركي أيكوت دمير، ارتداء قميص مكتوب عليه "لا للحرب" خلال المباراة التي جمعت فريقه أرضروم سبورت وضيفه أنقرة غوتشو، في الجولة الـ27 من دوري الدرجة الثانية التركي.

وخرج لاعبو نادي أرضروم سبورت إلى الملعب، مرتدين قمصانا كتب عليها "لا للحرب" في دعوة إلى عودة السلام إلى أوكرانيا، إلا قائد الفريق أيكوت دمير، الذي ظهر وهو يرتدي القميص الذي سيخوض به فريقه المباراة.

وبرر دمير قراره بقوله "الآلاف من الأبرياء يموتون كل يوم في الشرق الأوسط. أولئك الذين يتجاهلون الوحشية في هذه المنطقة، والذين يصمتون عنها، يفعلون العكس تماما عندما يتعلق الأمر بأوروبا".

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وختم "لا أرغب في ارتداء القميص لأنه لم يصنع لتلك البلدان، وإذا فعلت ذلك فلن يكون ضميري مرتاحا، حزين لوجود الحرب في أي مكان في العالم.. وأشارك الأبرياء الألم".

وانتهت مواجهة أرضروم سبورت وأنقرة غوتشو، بفوز الأخير بهدف دون رد.

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، أعلنا الاثنين الماضي، استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال "قطر 2022"، وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية حتى إشعار آخر على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: championat.com

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