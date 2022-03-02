نجم مانشستر سيتي يكشف سر تسجيله لهدف رائع على طريقة ميسي (فيديو)

تحدث نجم نادي مانشستر سيتي، الدولي الإنجليزي جاك غريليش بشكل طريف عن الهدف الرائع الذي سجله في شباك بيتربوروه يونايتد، أمس الثلاثاء، في ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا.

وتغلب "السيتي" على مضيفه بيتربوروه بهدفين دون رد، حملا توقيع الجناح الجزائري رياض محرز وغريليش، في الدقيقتين 60، و67.

وسجل غريليش هدفه بطريقة جميلة، حيث استقبل تمريرة طويلة بلمسة سحرية مررها له زميله فيل فودين، قبل أن يضعها بكل هدوء في الشباك.

وقال غريليش في تصريحات لشبكة "آي تي في" عقب المباراة "المضحك هو أنه قبل المباراة بينما كنا في طريقنا إلى الملعب، كنت جالسا بجوار فيل، وكنا نتصفح مقاطع فيديو لميسي، وبعد تسجيل الهدف، جاء إلي فيل وقال لي إن الأمر بدا وكأننا نطبق ما كنا نشاهده".

المصدر: كالات