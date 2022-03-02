شهر مارس قد يشهد تأهل 5 منتخبات عربية إلى مونديال قطر

تأهل 15 منتخبا من أصل 32 حتى الآن إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة في قطر خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وضمن منتخب قطر المشاركة في العرس الكروي العالمي باعتباره مستضيف البطولة، بينما تأهلت

ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من أوروبا، والبرازيل والأرجنتين من أمريكا الجنوبية، وإيران وكوريا الجنوبية من آسيا.

وتتبقى 17 بطاقة أخرى للمونديال القطري، وقد تكون خمس منها من نصيب العرب.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وخمسة منتخبات من إفريقيا، فيما تتكون حصة ممثلي قارة آسيا من أربعة مقاعد ونصف، ومثلها لقارة أمريكا الجنوبية، وثلاثة مقاعد ونصف لأمريكا الشمالية، ونصف مقعد لأوقيانوسيا.

وستحسم خلال الشهر الحالي أسماء الخماسي الإفريقي، والثلاثي الأوروبي المتبقي، وثلاثي أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، ومنتخبين آسيويين، وآخرين من قارة أمريكا الجنوبية، بينما تتحدد هوية باقي المتأهلين من خلال ملحق "الفيفا" في شهر يونيو المقبل.

السداسي العربي

ربما تشهد نسخة بطولة كأس العالم في قطر مشاركة ستة منتخبات عربية، وهي قطر، والسعودية من آسيا والتي تعد أقرب المرشحين العرب للتأهل، والرباعي الإفريقي مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية في المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا، برصيد 19، ويحتاج لفوز واحد في آخر مباراتين للتأهل.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره الصيني في 24 مارس الحالي في الجولة قبل الأخيرة، ثم يستضيف في الـ29 من الشهر ذاته منتخب أستراليا.

وفي الدور الحاسم من تصفيت إفريقيا التي يلعب فيها كل منتخب مباراتين (ذهاب وإياب) يومي 25 و29 مارس المقبل، يواجه المغرب منتخب الكونغو الديمقراطية، وتلعب الجزائر مع الكاميرون، وتونس مع مالي، ومصر مع السنغال، ونيجيريا مع غانا.

ويتأهل الفائز بمجموعة المباراتين إلى المونديال القطري.

المصدر: RT